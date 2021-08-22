إعدام 5 أطنان لحوم فاسدة تم ضبطها داخل مطعم كبابجى في إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إعدام 5 أطنان لحوم فاسدة تم ضبطها داخل مطعم كبابجى في منطقة إمبابة، بعدما تبين من التقرير الصحي الخاص بها عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع وجود تغيير في خواصها.

وكشفت التحقيقات، أن القائمين مع المتهم جمعوا حيوانات نافقة واستخدموا لحومها في إعداد الوجبات وتقديمها للزبائن على هيئة "كفتة وحواوشى"، من أجل تحقيق الثراء السريع.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط لحوم وسلع فاسدة ومجهولة المصدر داخل مطعم بمنطقة إمبابة، وتم التحفظ عليها، وأرسال عينات منها لفحصها بمعرفة الأجهزة المختصة.