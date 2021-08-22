أ ش أ: ترحيب أممى بالإفراج عن المحتجزين وإعادة فتح النهر الصناعى فى ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج الذي تم مؤخرا عن المحتجزين نتيجةً لجهود بناء الثقة المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، والتزامها الراسخ بالمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وناشدت البعثة- في بيان، أوردته قناة (ليبيا الحدث)، اليوم الأحد- جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مرحبة باستئناف ضخ المياه إلى طرابلس.
وأشادت البعثة بجهود اللجنة العسكرية المشتركة وقبيلة المقارحة التي أدت إلى إعادة فتح النهر الصناعي، مؤكدة أنه لا ينبغي تسييس الوصول للمياه وإمداداتها.
وشهدت ليبيا السبت تبادلاً جدياً للأسرى بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة أو ما يعرف بلجنة 5+5 .
وأكدت اللجنة أنه سيتم الإفراج عن جميع المحتجزين في شرق البلاد وغربها. فيما أوضح مراسل "العربية" أن التبادل جرى على الطريق الساحلي، حيث تم تسليم عدد من المحتجزين.وأفاد بأن اللجنة التي تضم مشاركين من طرفي الصراع طالبت بإعادة ضخ المياه في مجرى النهر الصناعي، مؤكدة أنها تتواصل مع مغلقي مجرى النهر من أجل فتحه سريعًا، وإعادة ضخ المياه تدريجيًا في المسارين الشرقي والشمالي بعد رفع حالة التهديد على العاملين بمنظومة النهر.
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