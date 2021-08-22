اليوم السابع
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أ ش أ: إصابة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال فى بيت لحم

الأحد، 22 أغسطس 2021 12:25 م
أ ش أ: إصابة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال فى بيت لحم إصابة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال
أ ش أ

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، شرق بيت لحم.
 
وأفاد مصدر أمني بأنه جرى نقل الشاب عمر موسى حسين شلالدة (25 عاما) إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج بعد أن أصيب فى قدمه.
 
وفي الخليل، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، من حواجزها العسكرية على مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها وأعاقت حركة المواطنين.
 
وأوقفت قوات الاحتلال مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية وتعطيل حركة المواطنين.

بيت لحم

الاحتلال

اسرائيل

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