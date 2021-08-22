اليوم السابع
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أسعار الحديد اليوم الأحد.. الطن بين 14200- 14600جنيه في المصنع

الأحد، 22 أغسطس 2021 10:45 ص
أسعار الحديد اليوم الأحد.. الطن بين 14200- 14600جنيه في المصنع حديد
كتب أحمد حمادة

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ينشر اليوم السابع أسعار مواد وخامات البناء في السوق المحلى اليوم الأحد 22-8-2021  وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
واستقرت أسعار الحديد بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن. 
 
 وسجلت أسعار الأسمنت الأسود 880- 1150 جنيها تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وتراوح سعر الأسمنت "المخلوط" بين 550-600 جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 
 
واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700جنيها للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة،  وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان. 

اسعار الحديد

سعر الحديد

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