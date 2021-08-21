6 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة أبرزها التحفظ على "جولدن بيراميدز"

كتب هانى الحوتى

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 6 أحداث هامة خلال الأسبوع الجاري، موزعة بين انعقاد عمومية 5 شركات وهي العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، مصر للأسواق الحرة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، النصر للأعمال المدنية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى نظر المحكمة التحفظ على العلامات التجارية المملوكة لشركة جولدن بيراميدز بلازا.

تبدأ أحداث البورصة المصرية غدًا الأحد، بانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 159 لسنة 1891 ولائحته التنفيذية على أن يكون 7 أعضاء على أن تنتخب الجمعية العامة 5 منهم بالتصويت التراكمي، وتختار عضوين مستقلين مع مراعاة أن يتضمن التشكيل عضو نسائي، والنظر في الموافقة على إصلاح هيكل حقوق ملكية الشركة وفقاً للمذكرة المعروضة.

كما تناقش الجمعية غير العادية لشركة شيني نقل تبعية الشركة من القانون رقم 203 رقم 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 إلى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والموافقة على نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للشركة بعد تقيمها من 3 مقيمين عقارين معتمدين من البنك المركزي ووزارة قطاع الأعمال العام وبمتوسط سعر التقييم للشركة القابضة للصناعات المعدنية سداداً لجزء من مستحقاتها طرف الشركة مع جدولة باقي مستحقات الشركة القابضة.

وفي اليوم التالي تنعقد الجمعية العامة لشركة مصر للأسواق الحرة لمناقشة تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالي 2020/2021، والتصديق على ميزانية الشركة في 30 يونيو عام 2021 وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ، كما تناقش الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي 2020/2021 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الجديدة، وانتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديد، والتصديق على البيع للنفس والغير والتنازل عن كامل الأسهم المملوكة للشركة التي تساهم بها الشركة في رأس مال شركة مصر للصرافة.

وفي نفس اليوم تنظر المحكمة الإدارية، الدعوى رقم 32254 لسنة 74 ق المتعلقة بتوقيع حجز تحفظي على العلامات التجارية المملوكة لشركة جولدن بيراميدز بلازا والمتضمن قيام الممثل القانوني لجماعة حملة السندات بإقامة دعوتين قضائيتين للمنازعة في صحة إجراءات هذا الحجز وعدم الاعتداد به.

ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس، الجمعية العامة العادية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، للمصادقة على القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2020، ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة، كما تناقش الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية خلال عام 2020 وعرض ما تم إنجازه، ويعقد يوم الأربعاء الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للأعمال المدينة للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 73.2 مليون جنيه إلى مبلغ 98.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 25.6 مليون جنيه موزعة على عدد 5.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممولة عن طريق اكتتاب نقدي لحاملي الأسهم، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة، وإخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام الماضي، والمصادقة على قرار المجلس ببيع أسهم خزينة.