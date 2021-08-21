مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 511 آخرين.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لمكافحة الجرائم بشتى صورها.

واستهدفت الاجهزة الأمنية عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، حيث نجحت خلال أسبوع في ضبط 511 عنصر إجرامى ومصرع 3 عناصر شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – الأقصر – سوهاج – المنيا– الشرقية – قنا – القليوبية – المنوفية – أسوان – دمياط – الإسماعيلية – البحر الأحمر)، وبحوزتهم 341 قطعة سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 1372 قطعة سلاح نارى أبرزها (2 جرينوف – 108 بندقية آلية – 198 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 68 مسدس – 996 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135 خزينة – 1582 قطعة سلاح أبيض)، ووتم ضبط 2 ورشة لصناعة الأسلحة النارية بداخلها (6 مسدس– 10 بنادق ضغط هواء– 14 مسدس صوت – مسدس ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع)، وتم ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا 18 متهم، ارتكبوا 40 حادث سرقة متنوعة، وضبط 28 قضية أحداث.