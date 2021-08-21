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معامل الحاسب الآلى بزراعة عين شمس تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل الرغبات..صور

السبت، 21 أغسطس 2021 12:38 م
معامل الحاسب الآلى بزراعة عين شمس تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل الرغبات..صور معامل التنسيق
كتب ـ محمود راغب

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فتحت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، معاملها منذ الصباح، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، وذلك لتسجيل الرغبات فى أول أيام المرحلة الأولى، حيث تعد معامل الحاسب الآلى بكلية الزراعة وجهة الطلاب بمحافظة القليوبية ومنطقة شبرا الخمية وغيرها.
 
يأتى ذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق اليوم السبت 21 أغسطس ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس و28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، والحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى، حيث يكون 88.4% علمى علوم، و 80 %علمى رياضة ، و65.7% للشعبة الأدبية.
 
والتسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق بدأ من اليوم السبت سواء من خلال أجهزة الحاسب الألى أو معامل التنسيق بالجامعات، مع اتاحة التعديل أمام الطلاب طوال فترة المرحلة وقبل غلق باب التسجيل.
 
وتستقبل جامعة عين شمس،  طلاب المرحلة الأولى للتنسيق من خلال 13 معمل في خمس كليات هم : (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وهى معامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكتروني ، وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب ) .
 
 
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