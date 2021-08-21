الرئيسية حوادث مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوى السبت، 21 أغسطس 2021 01:33 ص كتب : محمد تهامى زكى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لقى نحو 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرين في حادث تصادم على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالقرب من منطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة. وتسبب الحادث في تكدس مروري للمتجهين إلى القاهرة. حادث تصادم حوادث الطرق الطريق الصحراوى تكدس مرورى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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