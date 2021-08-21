مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوى

كتب : محمد تهامى زكى

لقى نحو 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرين في حادث تصادم على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالقرب من منطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة.

وتسبب الحادث في تكدس مروري للمتجهين إلى القاهرة.