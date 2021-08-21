مباحث كفر الشيخ تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بإحدى العشش المهجورة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تكثف مباحث مركز كفر الشيخ جهودها ، لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بإحدى العشش المهجورة بجوار محطة تموين سيارات، على طريق كفر الشيخ مسير ، وبجواره حقن بلاستيكية فى ذراعه وملقاة على الأرض داخل العشة.

تلقى اللواء أشرف صلاح ،مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية ، والعميد عماد جلال مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بعثور أهالى قريه أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، على جثة لشاب، ملقاة داخل عشة مهجورة بجوار محطة بنزين جمعه أبو حطب على طريق مسير كفر الشيخ .



انتقل إلى مكان الحادث العميد ياسر عبدالرحيم رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، والمقدم رامى شرف الدين، مفتش مباحث المديرية، والرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، ومعاونيه النقيبين محمد إسماعيل، وأحمد ياسر، وتبين أن الجثة المعثور عليها، خاصة بالشباب "ح .ح. ز "24سنه، مقيم بحى القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، وتم العثور بجوار الجثة على سرنجات حقن خاصة بتعاطى المخدرات، ملقاة على الأرض وسرنجة أخرى مثبتة فى ذراعه، وتبين أنه يقيم مع أسرته بحى القنطرة البيضاء بندر كفر الشيخ.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وأمرت نيابة بندر كفر الشيخ بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتكثيف جهود رجال المباحث لكشف غموض الجريمة وبيان السبب الحقيقى للوفاة.