لغز حريق شقة بنى سويف.. أب يسكب "البنزين" على زوجته و2 من بناته

بنى سويف - هانى فتحى

شهدت مدينة بنى سويف فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حريقا في أحد الوحدات السكنية بالقرب من مستشفى بنى سويف الجامعى، وتم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى .

وكشفت التحريات الأولية إقدام أب على إشعال النيران فى زوجته و2 من أبنائه البنات، اليوم السبت، بعد قيامه بسكب مواد مشتعلة "بنزين" عليهن داخل منزلهم بمدينة بنى سويف، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، حيث تبين أن المصابين وهم الأب "أحمد.م.ح" 51 سنة، مصابًا بحروق باليد وزوجته "امال.ق.م" 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالوجه والذراعين والساقين بنسبة 40٪ من مساحة الجسم، واثنين من الأبناء وهم " فاطمة" 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالجسم بنسبة 70 ٪، من مساحة الجسم ، و"أسماء"16 سنة، مصابة بحروق بالجسم بنسبة 40 ٪ من مساحة الجسم.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن الأب قام بسكب مواد مشتعلة "بنزين" على زوجته وأبنائه لخلافات زوجية ورغبة الأب فى بيع شقتهم ورفض الأسرة لذلك، تم احتجاز الأم وأبنائها البنات داخل قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصى لعمل الغيارات الطبية اللازمة على الأماكن المصابة بالجسم.

كما تم التحفظ على الأب بعد تقديم العلاج له داخل المستشفى وجارى عرضه على النيابة العامة لسماع أقواله.