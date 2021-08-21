قبل الإعلان عن موعد التقديم تعرف على شروط السكن بالمدينة الجامعية للأزهر

كتب لؤى على

تستعد جامعة الأزهر للإعلان عن موعد بدء التقديم للمدن الجامعية، لسنوات النقل، حيث تمتلك الجامعة 24 مدينة جامعية بالقاهرة والأقاليم تستوعب نحو 35 ألف طالب وطالبة ، اليوم السابع ينشر قواعد شروط القبول بالمدينة الجامعية:



أولا:- سنوات النقل أن يكون الطالب حاصلا على تقدير جيد على الاقل.

الا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى.

الا يكون الطالب وقع عليه اى عقوبة تستوجب عدم الاسكان.

ان يكون الطالب قد تقدم فى الموعد المحدد للاسكان بالمدينة.

ان يكون الطالب مستوفيا للمستندات و الاوراق المطلوبة.



إجراءات الحصول على الخدمة: ملء استمارة الاقامة بالمدن الجامعية بعد دفع قيمتها (المقررة) و استيفاء البيانات من شئون الطلاب بالكلية و كذلك من جهة عمل الضامن.

احضار بطاقة الطالب و بطاقة الوالد او ولى الامر و صورة منها للاطلاع على الاصل و اعادته.

احضار عدد 4 صور شخصية مقاس 4×6.

فى حالة تغيير محل اقامة الوالد يجب ان يكون قد مضى عام كامل على تغيير محل الاقامة.

ضرورة الحصول على ايصال بتسليم الاوراق.

ثانيا:- الطلاب المستجدون (الثانوية الازهرية)

ان يكون حاصلا على الثانوية الازهرية و ضمن المقبولين بالكلية عن طريق مكتب التنسيق بجامعة الازهر.

الا يكون من سكان القاهرة الكبرى.

ان يكون قد تقدم فى الموعد المحدد للاسكان بالمدينة الجامعية.

ان يكون الطالب مستوفيا للمستندات و الاوراق المطلوبة.

إجراءات الحصول على الخدمة:

ان يكون مع الطالب ايصال مكتب التنسيق و صورة منه.

ان يكون مع الطالب بطاقة الترشيح و صورة منها للاطلاع.

مراعاة التعليمات الواردة مسبقا فى اولا.

الحالات الاستثنائية:

الحالات المرضية:

كفيف البصر – شلل اطفال يعوق عن الحركة – شلل رعاش – بتر احد الاطراف يعوق عن الحركة – الحالات المرضية الحرجة التى تستدعى الاقامة قريبا من الجامعة و يشترط للحالات السابقة تقديم شهادة طبية بحالة المريض معتمدة من الادارة العامة للشئون الطبية بالجامعة و اللجان الطبية التى تحددها الادارة

وفاة الوالد:

ان تكون الوفاة خلال العام الدراسى السابق اى خلال عام من تاريخ الوفاة حتى بداية العام الدراسى الجديد.

الكوارث:

يشترط تقديم صورة من تقرير النيابة العامة عن الكارثة و يشترط تأثر الطالب اجتماعيا بهذه الكارثة.