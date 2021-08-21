قاتل سائق التوك توك شهيد لقمة العيش بالدقهلية يعترف: "اتعشيت معاه ودبحته"

كتب محمود عبد الراضي

أدلى المتهم بقتل "شهيد لقمة العيش" في الدقهلية باعترافات تفصيلية، بعد القبض عليه، قائلاً: "تعرفت على المجنى عليه أثناء ترددي على دائرة مركز شرطة السنبلاوين واستقلالي "التوك توك" برفقة المجنى عليه.

وأضاف المتهم :" يوم الجريمة التقيت مع المجني عليه بناءً على ميعاد سابق عقب إيهامي للمجنى عليه بأني بحوزته بعض البضاعة أرغب فـى توزيعها، وتناولنا العشاء، وطلبت منه توصيلي إلى أقرب مكان لدائرة مركز شرطة ديرب نجم المتاخم لدائرة مركز شرطة السنبلاوين ، وأثناء السير بالطريق طلبت منه التوقف وعقب نزوله غافلته وتعديت عليه بالسكين المعثور عليها بجوار جثة المجنى عليه فأوديت بحياته ودفعته خارج المركبة ، وإستوليت عليها ولذت بالهرب.

تلقى مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية بلاغا بالعثور على جثة شخص بدائرة المركز ، وتبين أنه (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة المركز ) ، "مصاب بجرح بالرقبة" ، والعُثور بجواره على (سلاح أبيض "سكين مدممة " - هاتف محمول) ، وأكد والده (عامل - مقيم بذات العنوان) خروج نجله للعمل على مركبة التوك توك " ملك والدة المجنى عليه" ، وعدم عودته وعلمه بوفاته عقب ذلك.

توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الدقهلية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.