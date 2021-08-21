اليوم السابع
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ضمن تطوير العشوائيات.. محافظة القاهرة تبدأ تنفيذ مشروع ترفيهى بمنطقة بطن البقرة

السبت، 21 أغسطس 2021 01:00 ص
ضمن تطوير العشوائيات.. محافظة القاهرة تبدأ تنفيذ مشروع ترفيهى بمنطقة بطن البقرة محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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سلمت محافظة القاهرة أرض منطقة بطن البقرة بمصر القديمة للشركة المنفذة لمشروع التطوير، حيث بدأت الشركة فى أعمال الجسات للتربة والرفع المساحى، على مساحة 24 فدانا، وذلك بعد تسكين ما يقرب من 2000 أسرة من المنطقة فى وحدات مفروشة بالكامل.
 
وأكدت محافظة القاهرة أنه من المقرر أن يتم بناء مشروع ترفيهى يضم أماكن سياحية وخدمية ووحدات سكني فندقى، وكذلك وحدات سكنية محدودة، وذلك ضمن مشروع تطوير العشوائيات، وإعادة استغلال المناطق، التى تم إخلاؤها بما يعيد للعاصمة مجدها الحضارى والتاريخى.
 
وانتهت أجهزة المحافظة من إزالة منطقة بطن البقرة القريبة من عزبة خير الله كما سكنت ما يقرب من آلفين أسرة بوحدات مفروشة بديلة بمشروع المحروسة بالسلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

القاهرة

العشوائيات

عزبة خير الله

بطن البقرة

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