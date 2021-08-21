اليوم السابع
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السبت، 21 أغسطس 2021 02:27 م
أكرم القصاص
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ضبط شخص يتاجر بالعملة مع شقيقه بالخارج بحجم تعاملات 5 ملايين ونصف في الدقهلية

السبت، 21 أغسطس 2021 01:37 م
ضبط شخص يتاجر بالعملة مع شقيقه بالخارج بحجم تعاملات 5 ملايين ونصف في الدقهلية عملات اجنبية _ صورة ارشيفية
الدقهلية _ شريف الديب

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص يتاجر فى العملة الأجنبية، بالاشتراك مع شقيقه المقيم بالخارج، وقيامهم بالإتجار بالعملة عن طريق قيام شقيقه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها لها بتسليمهم لذويهم بالعملة المصرية.

وقد تلقي اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص " متواجد بإحدى الدول" – وشقيقه، مقيمان بمركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية،  بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للمتهم الثانى بنظام المقاصة، والذى يقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل حصولهما على عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول والمتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال (4) سنوات طبقاً للفحص المستندى (5٫500٫000 جنيه – خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيه).

 

 

 


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