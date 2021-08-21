ضبط المتهمين بالتعدى على شخص أمام مطعم بالقليوبية

كتب - محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر أمام أحد المطاعم بالقليوبية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شخص آخر أمام مطعم كائن بقرية كفر الجزار بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية .

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول (نجل مالك المطعم محل الواقعة – عاملين بالمطعم المشار إليه) ، طرف ثان (أحد الأشخاص "صاحب عربة مشروبات")، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.. حيث نشبت المشاجرة نتيجة تضرر الطرف الأول من الطرف الثانى لتواجده "بعربة المشروبات " أمام المطعم الخاص بهم ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهم وتعدى الطرف الأول على الثانى محدثين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.