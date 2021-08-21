اليوم السابع
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السبت، 21 أغسطس 2021 08:12 م
أكرم القصاص
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صحة الأردن: الوضع الوبائى مستقر وتطعيمات كورونا حدت من الدخول فى موجة ثالثة

السبت، 21 أغسطس 2021 05:00 م
صحة الأردن: الوضع الوبائى مستقر وتطعيمات كورونا حدت من الدخول فى موجة ثالثة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
عمّان أ ش أ

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أكد وزير الصحة الأردنى الدكتور فراس الهوارى، أن الوضع الوبائى فى الأردن ما زال مستقرا رغم ما تشهده من تذبذب فى عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا ما بين ارتفاع وانخفاض، موضحا أن الإقبال على التطعيمات حد من آثار دخول المملكة بموجة ثالثة.

 

وقال وزير الصحة الأردنى - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، اليوم  السبت  - إن تكثيف حملات التطعيم كان له الأثر الأكبر فى التخفيف من انتشار الفيروس وشدة الإصابة به، وحد من آثار دخول المملكة فى موجة ثالثة من الجائحة.

 

وأضاف أن المملكة حققت نسبا جيدة فى التطعيم، وأصبحت نموذجا فى إدارة ملف التطعيم من خلال توفير أربعة أنواع من التطعيمات، وإتاحتها للجميع بحسب البروتوكولات العالمية المتبعة ودون مواعيد، إضافة إلى التوسع فى المطاعيم لتشمل الحوامل والمرضعات والأطفال، بعد أن شملت حملت التطعيم النزلاء فى مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك اللاجئين.

 

ولفت الهوارى إلى أن الأردن تجاوز عتبة 6 ملايين جرعة معطاة من اللقاح الواقى من فيروس كورونا منذ بدء برنامج التطعيم فى المملكة، موزعة على الجرعة الأولى والثانية.

 


الصحة الأردنية

تطعيمات كورونا

كورونا في الأردن

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