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صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن منذ يناير الماضى

السبت، 21 أغسطس 2021 12:42 م
صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن منذ يناير الماضى محاصيل زراعية
كتبت ـ أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 18 اغسطس 2021.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات، كشف فيه أن الصادرات بلغت 4 ملايين و433 ألفا و6 أطنان من المنتجات الزراعية.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و815 ألفا و473 طنا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا و194 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

كما تم تصدير 474 ألفا و815 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 183 ألفا و713 طنا، فى حين احتل العنب على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 138 ألفا و504 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 38 ألفا و79 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 20 ألفا و282 طنا، يليها فى المركز الثامن الفراولة بإجمالى 19 ألفا و342 طنا.

وحصل الثوم على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 17 ألفا و619 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 10 آلاف و328 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الحادى عشر بإجمالى 9 آلاف و172 طنا، وحصل البطيخ على المركز الثانى عشر بإجمالى 8 آلاف و359 طنا، بينما حصل المانجو على المركز الثالث عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 8 آلاف و338 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالى 6 آلاف و706 أطنان.

 


وزارة الزراعة

الصادرات الزراعية

الحجر الزراعى

صادرات مصر الزراعية

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