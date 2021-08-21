سائق يزعم تعرضه للسطو المسلح بهدف الاستيلاء على أموال شركته في الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات اختلاق واقعة تعرض سائق بإحدى الشركات للسرقة بالإكراه في الإسماعيلية، ونجحت في ضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائق بشركة للدهانات)، أنه أثناء سيره بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مُستقلا سيارة الشركة، فوجئ بسيارة "ميكروباص" قامت بمحاولة استيقافه وبها 4 مجهولين، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وأطلق عيارا ناريا منها تجاه زجاج السيارة وتمكنوا من استيقافه واستولوا على مبلغ مالى خاص بالشركة التى يعمل بها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده إلى عدم صحة إدعاء الـمُبلغ وإختلاقه للواقعة، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات وأضاف بقيامه بالإتفاق مع كلٍ من (سائق بذات الشركة - شقيق الأول "له معلومات جنائية"- مقيمان بالشرقية) على إفتعال الواقعة والإستيلاء على الـمبلغ المالى مُستخدمين سيارة نقل، وأضاف بتحصله على جزء من المبلغ المستولى عليه أرشد عنه وباقـى المبلغ بحوزة المتهمان الآخران.

عقب تقنين الإجراءات تم ستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أرشدا عن باقى المبلغ المالى والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.