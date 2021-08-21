اليوم السابع
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رئيس وكالة الفضاء المصرية عن "كيوب سات": لأول مرة بمصر تطلق كلية قمرا صناعيا

السبت، 21 أغسطس 2021 08:33 م
رئيس وكالة الفضاء المصرية عن "كيوب سات": لأول مرة بمصر تطلق كلية قمرا صناعيا الدكتور محمد القوصى
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه بداية من مارس إلى يونيو العام المقبل سيتم إطلاق قمرين صناعيين من نوعية "كيوب سات"، أحدهما تم تنفيذه مع كلية الهندسة جامعة بنها، وهو أول مرة في مصر، أن تطلق كلية قمرا صناعيا، والثاني تم تنفيذه بالكامل في الوكالة.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الاختلاف بين القمرين، أن القمر الأول عبارة عن مكعب حجمه 10 سم، والثاني يتكون من 30 سم، يساوي 3 وحدات من القمر الأول، ولم يتم الاستعانة بأي خبرة أجنبية في تنفيذ القمرين، ونجري الآن الاختبارات البيئية والوظيفية، قبل إرسالهما، وخلال عامين تمكنا من توفير وسائل اختبار الأقمار دون الاستعانة بأي جهة أجنبية".
 
وقال: "المعيدين والطلبة في المراحل النهائية لكلية الهندسة عملوا بأنفسهم في القمر الأول، وتم تكليفهم بـ 3 أنظمة للتنفيذ، وبالفعل قاموا بتنفيذهم، وهناك اتجاه في الوكالة، بدخول الجامعات ومشاركة الطلبة في المشروعات بالتعاون مع الوكالة، والطالب يستفيد من ذلك في مشروعات التخرج الخاصة به".

وكالة الفضاء

وكالة الفضاء المصرية

محمد القوصى

القمر الصناعي كيوب سات

كيوب سات

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