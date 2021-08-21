رئيس القابضة الكيماوية: إنشاء وحدة مبخرات جديدة باستثمارات 110 ملايين جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تواصل القابضة للصناعات الكيماوية جهودها لتطوير وتحديث الشركات التابعة، من خلال عروض فنية ودراسات جدوى دقيقة ثم طرح المشروعات فى مزايدات ومناقصات عالمية.

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية لـ" اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من الدراسة الفنية للعروض المقدمة لإنشاء وحدة مبخرات جديدة بتكلفة 110 ملايين جنيه وجارى دراسة مشروع جديد لانتاج الكلوروبارفين.

أضاف مصطفى انه تم توقيع اتفاقية بدء تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة مصر لصناعة الكيماويات مع شركة خاصة بتكلفة 27 مليون جنيه ضمن مشروع " ايباب 3" تحت اشراف وزارة البيئة، لافتا انه جارى فتح المظاريف المالية ودراستها لاختيار انسب العروض.

وكان عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، قد أعلنت عن تنفيذ مشروع إنشاء وحدة الأمونيا بشركة النصر للأسمدة ، وتم الحصول على موافقة مبدئية من المجلس الأعلى لطاقة على تخصيص حصة غاز إضافية 500 ألف متر مكعب تخصص للمشروع.

أضاف عماد الدين مصطفى، أنه تبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 600 مليون دولار لإنتاج 1500 طن امونيا يوميا بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص، وجارى الحصول على الموافقة النهائية لمشروع وحدة الامونيا الجديدة لاعتبارها منطقة حرة نظرًا لأن انتاجه موجه للتصدير حيث صدرت بالفعل موافقة عامة للمشروعات المماثلة.