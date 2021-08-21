حبس 3 متهمين شكلوا عصابة وسرقوا 9 شقق سكنية في مدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة 9 شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تورط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" في تكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وأرشدوا عن المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات تلك الوقائع على متطلباتهم الشخصية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.