اليوم السابع
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حبس عاطلين كونا عصابة لسرقة المحال التجارية بمدينة نصر

السبت، 21 أغسطس 2021 09:00 م
حبس عاطلين كونا عصابة لسرقة المحال التجارية بمدينة نصر سرقة محل - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمه التحقيق، فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه فى سرقة المحال التجارية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وطلب سرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من صاحب صيدلية يفيد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية محل عمله، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من (عامل بالصيدلية محل البلاغ ، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما).
 
وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية محل عمله ، اختمر فى ذهنه فكرة سرقتها بالاستعانة بالمتهم الثانى، وفى سبيل ذلك قام بتسليمه نسخة من مفتاح الصيدلية وتمكن الثانى من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى، ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثانى بأقوال المتهم الأول أقر بها.
 
تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكن أحدهما، وباستدعاء المُبلغ اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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