اليوم السابع
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حبس عاطلين شكلا عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف فى الوراق

السبت، 21 أغسطس 2021 01:25 م
حبس عاطلين شكلا عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف فى الوراق حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف فى الوراق؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول نشاطهما؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في الوراق، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الوارق، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فـي ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (7) وقائع وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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