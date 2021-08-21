حبس تشكيل عصابى تخصص فى السطو المسلح واستولى على سيارة نقل بالشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس 4 متهمين شكلوا عصابة للسرقة بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما تم ضبطهم على خلفية سطوهم على سيارة نقل بمدينة الشيخ زايد.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم بشراء السيارة من الجناة، بعدما وجهت له تهمة إخفاء مسروقات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها. اعترف المتهمون بسرقة سيارة نقل بالإكراه، بمدينة الشيخ زايد، بتكوينهم تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه، وذكروا أنهم انتهزوا فرصة توقف السيارة بالطريق، بسبب انفجار إطارها، وهددوا سائقها والتباع بالأسلحة النارية، واستولوا على متعلقاتهما، وقاد أحدهم السيارة النقل بعد تفريغ حمولتها من الزلط، وفصل المقطورة الخاصة بها، بسبب انفجار إطارها، وباعوها لأحد عملائهم بمحافظة المنيا.

وقال المتهمون البالغ عددهم 4 أشخاص، أنهم باعوا السيارة وقسموا قيمتها بينهم، وأكدوا أن المتهم بشراء السيارة منهم كان يعلم أن السيارة من متحصلات السرقة، وأكدوا إنفاقهم المبلغ المستولى عليه من السائق والتباع.

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا من سائق وتباع، اتهموا فيه 4 أشخاص بسرقة سيارة نقل قيادة السائق، وذكرا أنهما خلال توقفهما بجانب الطريق بسبب انفجار السيارة النق لمقطورة، نتيجة انفجار إطار السيارة، فوجئوا بالمتهمين يستقلون سيارة ملاكي، هددوهما بالأسلحة، واستولوا على متعلقاتهما، وفرغوا محتويات السيارة، وفصلوا المقطورة، واستولوا على السيارة وفروا هاربين.

توصلت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى أن 4 عاطلين مقيمين بمحافظة المنوفية، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد عدة أكمنة لهم، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتخلصهم من الهاتفين الخاصين بالسائق والتباع بالطريق، وبيع السيارة لشخص بمحافظة المنيا، تم ضبطه، وإعادة السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.