جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. "التعليم" بمواصفات عالمية ومصروفات قليلة

تقرير خاص

• خالد الطوخى يؤكد التزام الجامعة بالمسئولية المجتمعية وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل وخدمة المجتمع

تستمر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى تقديم خدماتها التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، بمصروفات قليلة دون عن غيرها من الجماعات الخاصة، حيث تحظى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمكانة علمية مرموقة على مستوى العالم وهو ما انعكس فى العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها الجامعة مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى الى جانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى استجابة لتوجه الدولة الذى يسعى الى تحويل الجامعات الكبرى الى "جامعات ذكية" تطبق اعلى معايير الجودة فى طرق التدريس.

وفى هذا الإطار أكد خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تهدف إلى تخريج كوادر رفيعة المستوى مؤهلة لسوق العمل ولخدمة الوطن والمجتمع فى جميع المجالات، موضحا أن تقليل المصروفات يتم وفق التزامه التام باعتبارات المسئولية الاجتماعية، وهو التزام أخلاقى تجاه المجتمع، مؤكدا على أن المسؤولية المجتمعية تعتبر من أهم الواجبات وهي التزام مستمر من كل المؤسسات في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع وذلك من خلال توفير خدمات تعليمية متميز وعالية الجودة تضاهي الجامعات الدولية، وتقدم خدمات متنوعة للطلاب بأسعار لا تكون عبء على المواطن المصري في ظل حرص الدولة ومؤسسات القطاع الخاص على التكاتف والنهوض بمستوى الحياة التعليمية.

وأشار خالد الطوخى إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعمل على تقديم كل الخدمات التى يحتاجها الطلاب أثناء عملية التعليم، بمواصفات عالمية، وتوفر للطلاب سوق عمل بعد تخرجه من الجامعة، فيمكن للطالب المتخرج من هذه الجامعة أن يعمل في عدد كبير من القطاعات.

ويسعى الطلاب دائما للالتحاق بالجامعة كونها من أفضل وأرقى الجامعات كما تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات التي تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية.

وننشر قائمة مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

1ـ كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه مصري.

2ـ كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 94 ألف جنيه.

3ـ كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.

4ـ كلية العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه.

5ـ كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

6ـ كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 36 ألف جنيه.

7ـ كلية التمريض: 22 ألف جنيه.

8ـ كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

9ـ كلية تكنولوجيا المعلومات: 30 ألف جنيه.

10ـ كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال: الشعبة العربية: 32 ألف جنيه، والشعبة الإنجليزية: 32 ألف جنيه.

11ـ كلية الإدارة والاقتصاد، الشعبة العربية: 30 ألف جنيه، والشعبة الإنجليزية: 30 ألف جنيه.

12ـ كلية اللغات والترجمة: 22 ألف جنيه.

13ـ كلية الآثار والإرشاد السياحي: 18 ألف جنيه.

14ت كلية التربية الخاصة: 16 ألف جنيه.