تونس: إحباط 3 عمليات هجرة غير شرعية

إيمان حنا

تمكنت الوحدات التابعة لأقاليم الحرس البحري بالجنوب والساحل والوسط فى تونس، من إحباط 3 عمليات هجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 35 شخصا من بينهم 20 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيون من مختلف ولايات الجمهورية، وفق إذاعة شمس التونسية نقلا عن الناطق باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي.

وتمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حلق الوادي والمهدية ونابل وسوسة، في إطار العمليات الاستباقية، من ضبط 16 شخصا كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الجبابلي أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.