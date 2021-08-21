تفاصيل فتوى تلزم السكة الحديد بتعويض ميناء الإسكندرية عن تلفيات قطار خرج عن القضبان

كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء 71 ألف و899 جنيهًا إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قيمة تلفيات حدثت بإحدي شركات الترسانة التابعة لميناء الإسكندرية بسبب حادث قطار تسبب في خروج الجرار والعربة الاخيرة عن القضبان.

وثبت من الفتوى، أنه عام 2017 تسبب قائد القطار رقم (3194) نتيجة خروج الجرار والعربة الأخيرة حال مروره بمحاذاة شركة ترسانة بحرية في إحداث فتحة بسور الشركة بمساحة متر في متر ونصف تقريبا وتلفيات بالأشجار والزراعات، حسبما هو موضح بالمعاينة الثابتة بمحضر الشرطة.

ولما كان قائد القطار تابعا للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحارسا على القطار المتسبب في الحادث، وتطالب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعويض عن التلفيات المثبتة بمحضر المعاينة، وتتمثل تلك التلفيات في ثلاث شجرات فيكس وعمود إنارة وكشاف إنارة، إضافة إلى إتلاف جزء من سور الترسانة البحرية وخدوش بالطوب عالي الكثافة.

وأضافت الفتوى، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قعدت عن إقامة الدليل على انتفاء رابطة السببية بين خطأ تابعها والضرر الذي أصاب الهيئة، فمن ثم تضحى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي قدرت بمبلغ 71 ألف 899 جنيها، شاملا قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذا المبلغ، دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية، أو مصروفات أخرى تخرج عن التكلفة الفعلية لإصلاح التلفيات .