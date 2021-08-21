اليوم السابع
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تعرف على أهمية الحفريات فى 10 معلومات

السبت، 21 أغسطس 2021 07:00 ص
تعرف على أهمية الحفريات فى 10 معلومات وزارة البيئة
كتبت أسماء نصار

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تواصل وزارة البيئة فى تنفيذ برامجها لتدريب الشباب ودمجهم فى العمل البيئى حيث نظمت للعام الثالث على التوالى الدورة التدريبية المتخصصة فى إعداد الكوادر الشابة في مجال استخراج وصيانة الحفريات الفقارية بمنطقة وادى الحيتان والمتحف المفتوح بجبل قطراني ل 17 متدرب بتخصصات الجيولوجيا وعلم الحيوان والهندسة وعلوم البحار بعدد من الجامعات المصرية و بالتنسيق مع مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل علم الحفريات وأهميته..

1- التدريب يهدف إلى وضع استراتيجية جديدة وفعالة تتيح تفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الحكومية فى بناء كوادر مصرية شابة فى مجال اكتشاف مواقع حفريات جديدة واستخراجها بالإضافة إلي صيانة وترميم الحفريات الفقارية.
 
2- التدريب يساهم فى توفير فرص عمل جديدة وغير تقليدية فى هذا القطاع الهام.
 
3 يساهم التدريب فى زيادة الوعي لدي الطلاب الجامعيين والباحثين الشباب بأهمية المحميات الطبيعية و مواقع التراث الطبيعي العالمي في ظل ما تشهده مصر من اهتمام بالبيئة وحمايتها.
 
4- يتضمن عدد من الأنشطة النظرية و العملية من بينها التعريف بالحفريات و أنواعها وطرق الكشف عنها واستخراجها بالإضافة إلى التعريف بالأساليب العلمية فى تحديد ظروف الموت والدفن والتحفر والطبقات الأرضية و الصخور و مدلول كل منها وكيفية استخراج المعلومات وكشف البيئات القديمة وتحديد الصلة بين الحاضر والماضى .
 
5- يتم استعراض طرق التعامل مع الحفريات وكيفية استخدام معدات الحفر لاستخراج الحفرية ونقلها إلي المعمل مع عرض طرق توثيق الحفرية حال الحصول عليها واساليب ترميم الحفريات وطرق حمايتها واساليب عرضها المتحفي للحفاظ عليها و حمايتها .
 
6- التدريب ساهم فى صيانة وترميم العديد من المواقع بمحمية وادى الحيتان ومنها موقع بجبل قطراني وصيانة المتحف المفتوح والمدق الخاص به .
 
7- تم عمل قاعدة بيانات للمتطوعين وادراجهم في اعمال الرصد بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة لإدماجهم بأعمال حماية المحميات و التوعية بأهميتها.
 
8- الحفريات تتنوع ما بين الهياكل أو الأصداف وآثار ومسارات لأقدام تبحث عن الحيوانات.
 
9- يهتم علم الحفريات بدراسة الحفريات من أجل التحقق من التطور والتفاعل الذي حدث لهياكل الكائنات المختلفة، ونوعية البيئات التي تعيش فيها كأحد أساسيات العلوم الجيولوجية
 
10- تم إقامة متحف للحفريات والتغيرات المناخية بمحمية وادى الريان كشاهد على التغيرات البيئية والتراث الطبيعى المصرى فى تلك المنطقة خلال العصور القديمة بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري .
 

وزارة البيئة

علم الحفريات

أهمية الحفريات

التغيرات البيئية

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