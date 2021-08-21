تجديد حبس طالب 15 يومًا لاتهامه بقتل زميله فى منشأة ناصر

كتب - سليم على

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس طالب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح زميله بسلاح أبيض مطواة في منطقة منشأة ناصر.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه ، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كانت تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على طالب متهم بذبح صديقه بسبب الحديث عنه في غيابه بـ«مطواة»، في منطقة منشأة ناصر.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالي بمقتل طالب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة طالب يدعى «هـ.ع»، 15 عامًا، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء تحريات المباحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، طالب 16 عامًا، وأضافت التحريات أن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه قام خلالها المتهم بذبح المجني عليه أمام المارة وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث منشأة ناصر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة.