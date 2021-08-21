بدء توافد طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق لتسجيل الرغبات

كتب محمد صبحى

بدأ طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات من الحاصلين على الثانوية العامة فى الدور الاول فى التوافد على معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الالكترونى .

وكانت معامل التنسيق بجامعة القاهرة ، فتحت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت ، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات ، وذلك لتسجيل رغبات الطلاب بموقع التنسيق الالكترونى مجاناً.

وشهدت معامل التنسيق غياب كامل لطلاب الثانوية العامة تزامناً مع افتتاح معمل التنسيق ويعود ذلك لعدم استلام الطلاب شهادات الثانوية العامة من المدارس وبالتالى لا يستطيع الطلاب تسجيل الرغبات دون الشهادة لاحتواءها على الرقم السرى .

واستضاف تلفزيون اليوم السابع عبد الحميد حسين المشرف على أعمال مكتب التنسيق لتقديم نصائح لطلاب الثانوية العامة حتى لا يقعوا فى أخطاء أثناء تسجيل الرغبات .

وقال عبد الحميد حسن فى تصريحات خاصة. أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، جهزت 4 معامل للتنسيق مزودة بأجهزة الكمبيوتر لاستقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم

وقدم حسن عدد من النصائح لطلاب الثانوية العامة اثناء تسجيل الرغبات وأهمية عدم تداول الرقم السرى للطالب .