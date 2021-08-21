بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 فى تصادم سيارتين وأتوبيس بالسويس

السويس - السيد فلاح

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 13 شخصًا في حادث ثلاث سيارات "سيارة ملاكى وسيارة نصف نقل وباص تابع لإحدى شركات الورق بالسخنة، بطريق الأدبية بمحافظة السويس، وتم نقل المصابين لمستشفي السويس العام لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل المتوفين الثلاثة داخل السيارة الملاكى، إلي مشرحة نفس المستشفي.

تلقى مدير أمن السويس، بلاغًا من الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات مع سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، مما أسفر عن مصرع ثلاث أشخاص وإصابة 13 آخرين وتنوعت إصاباتهم جروح وكدمات وسحجات بالجسم وغيبوبة، بينهم 4 مصابين بإصابات خطيرة.

ودفع الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والمصابين هم بسنت مجدي جورج 18عامًا، مصابة بنزيف داخلي بالمخ وغيبوبة تامة، وباسم حمدي، 35 عامًا، مصاب بجرح قطعي 10 سم بفروه الرأس، وعصام إبراهيم إبراهيم 50 عامًا، مصاب ما بعد الارتجاج بالمخ وجروح بالرأس، وأشرف محمود محمد 18 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم كله، وأيمن جمال محمد 26 عامًا مصاب بسحجات وكدمات بالجسم كله، ومحمد عصام رمضان 20 عامًا، مصاب بجروح قطعية بالوجه والرأس، وجمال شحاتة محمد45 عامًا مصاب بكسر بالزراع الأيمن، ومحمد عبد الرئوف أبو حسن 30 عامًا مصاب بسحجات وكدمات بالجسم كله، وهبة محمد صابر 40 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم كله، ومحمد محمد جمال 19 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، ومحمود عبد الكريم حامد 22 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم كله، ومحمد مصطفى محمد 38 سنة مصاب بسحجات وكدمات بالجسم كله، وعبد الخالق حنفى حداد 62 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم.

والمتوفون هم مجدي جورج سامي 51 عامًا، وهناء منشي فرنسيس 40 عامًا، وسند مجدي جورج 16 عامًا.