انتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة بترعة الإسماعيلية بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة عامل، لقى مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بترعة الإسماعيلية بمدخل مدينة الخصوص، لعدم إجادته السباحة وجرفه التيار، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ من الأهالى بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة الإسماعيلية بمدخل الخصوص دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى إبلاغ قوات الإنقاذ النهرى، وتمكنت من انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "شهاب م م"، 16 سنة، عامل، أثناء الاستحمام فى مياه ترعة الإسماعيلية، بمدخل المدينة دائرة القسم، ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار وتوفى غرقا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة.