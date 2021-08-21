النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية عن جثة عامل عثر عليها متحللة بشقته فى شبرا

كتب عبد الله محمود

باشرت نيابة شمال القاهرة الكلية، التحقيقات حول واقعة العثور على جثة عامل متحللة داخل شقته، في منطقة شبرا مصر، وأمرت بإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة شبرا مصر، بلاغا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية فى المنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبدخولهم الشقة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عثروا على جثة متحللة لعامل.

تم تحرير المحضر اللازم حول الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وطلبت سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية.