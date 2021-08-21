النيابة تطلب التحريات حول حريق شقة سكنية في الوراق

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل شقة سكنية بالوراق، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

ونجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 7 طوابق فى منطقة الوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة الوراق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.