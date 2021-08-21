القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة داخل سيارة فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بمدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم " بدائرة القسم ، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش– طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، والسيارة لترويج تجارتهم غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.