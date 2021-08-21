اليوم السابع
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السبت، 21 أغسطس 2021 02:27 م
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القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بعرس أحد أقاربه في الدقهلية

السبت، 21 أغسطس 2021 02:09 م
القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بعرس أحد أقاربه في الدقهلية مديرية أمن الدقهلية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالدقهلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر عدد من الأهالى لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء مسبباً حالة من الذعر للأهالى بالمنطقة.
 
بالفحص تبين قيام شخص حاصل على دبلوم ومقيم ببندر السنبلاوين بالدقهلية، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية بحوزته إبتهاجاً بنقل أثاث أحد أقاربه، استعداداً لزفافه.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية خرطوش فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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