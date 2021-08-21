القبض على أم ألقت برضيعتها فى الشارع بعد الولادة بساعات فى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مستشفى خاص بمدينة بلبيس فى الشرقية، أن إحدى الأمهات قامت بإلقائها طفلتها الرضيعة بالشارع بعد ولادتها بقسم النساء، وأن الطفلة التى تم العثور عليها لم تكن مختطفة، وأنها سلمت تسجيل كاميرات مراقبة للشرطة يفيد بتحديد شخصية الأم.

وقالت المستشفى فى بيان: أنه بشان العثور على رضيعة عمرها ساعات، بيدها اسورة مدون عليها أسم فاطمة أيمن، رصدت كاميرا مراقبة مثبته بأحد الشوارع، أم الطفلة وهى تلقى بها بالشارع، وقامت بتسليم المقطع للشرطة والأوراق الخاصة بدخول وخروج الأم بعد تماثل شفائها من الولادة .



اسم الرضيعة

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز بلبيس، بالعثور على رضيعة عمرها ساعات، بيدها أسورة طبية مدون عليها أسم فاطمة أيمن وأسم الطبيبة التى قامت بالولادة.



الرضيعة المعثور عليها



