العراق: انهيار النظام الصحى حال استمرار تزايد إصابات كورونا

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حذر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم السبت ، من انهيار النظام الصحى فى العراق إذا استمرت الزيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث - فى تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الاخبارية - أن النظام الصحى يعانى من أزمات كبيرة، مشيرا إلى أن العمل جار على تخفيف الضغط عن المنظومة الصحية، مطالبا جميع العاملين فى مؤسسات الدولة بضرورة التطعيم ضد كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة القدرة على استيعاب حالات الإصابة.

وكانت الإصابات اليومية بكورونا ارتفعت فى العراق خلال الأسابيع الماضية، وسجلت أرقاماً غير مسبوقة مع دخول البلاد فى الموجة الثالثة للتفشي.

فيما سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية،الجمعة ، 6 ألفا و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) ؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و815 ألفا و497 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم تسجيل 9 آلاف و224 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و641 ألفا و870 حالة بنسبة شفاء 90.4%، مشيرة إلى تلقي 37 ألفا و858 شخصا للقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد إلى 2 مليون و857 ألفا و62 شخصا.