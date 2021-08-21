الصحة العراقية تسجيل 6 آلاف و121 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

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سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية،الجمعة ، 6 ألفا و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) ؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و815 ألفا و497 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم تسجيل 9 آلاف و224 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و641 ألفا و870 حالة بنسبة شفاء 90.4%، مشيرة إلى تلقي 37 ألفا و858 شخصا للقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد إلى 2 مليون و857 ألفا و62 شخصا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و25 حالة.