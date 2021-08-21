اليوم السابع
Ads
السبت، 21 أغسطس 2021 01:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة العراقية تسجيل 6 آلاف و121 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

السبت، 21 أغسطس 2021 03:00 ص
الصحة العراقية تسجيل 6 آلاف و121 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بفيروس "كورونا" وزير الصحة العراقى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية،الجمعة ، 6 ألفا و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) ؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و815 ألفا و497 حالة.
 
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم تسجيل 9 آلاف و224 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و641 ألفا و870 حالة بنسبة شفاء 90.4%، مشيرة إلى تلقي 37 ألفا و858 شخصا للقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد إلى 2 مليون و857 ألفا و62 شخصا.
 
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و25 حالة.

الصحة العراقية

كورونا

كورونا فى العراق

اخبار العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة