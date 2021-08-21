السيطرة على حريق وحدة سكنية بحى المناخ فى بورسعيد دون إصابات.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تمكن رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من السيطرة على حريق داخل إحدى الوحدات السكنية بنطاق حى المناخ، حيث ورد بلاغ للواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، يفيد باندلاع النيران فى وحدة سكنية بمنطقة "قشلاق السواحل" التابعة لحى المناخ.



جانب من تجمع سيارات الإطفاء

احدي سيارات الإسعاف تقدم الإسعافات الأولية

وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة وذلك بواسطة 4 سيارات إطفاء، وكذلك تواجدت 3 سيارات إسعاف.



صعود للادخنه بالعقار

وأكد مصدر بالرعاية الصحية ببورسعيد، أنه لم تتلق مستشفيات المحافظة، اية حالات وفيات أو إصابة اثر الحريق الذى اندلع بالوحدة السكنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.