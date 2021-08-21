السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية فى الغربية

الغربية - محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الغربية ، من السيطرة على حريق نشب داخل أحدٍ الوحدات السكنية بمنطقة عزبة المصرى التابعة لمركز ومدينة زفتى دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالى منطقة عزبة المصرى بمدينة زفتى، يفيد بنشوب حريق هائل داخل وحدة سكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة ، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.