اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية فى الغربية

السبت، 21 أغسطس 2021 12:14 م
السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية فى الغربية حريق شقة - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الغربية ، من السيطرة على حريق نشب داخل أحدٍ الوحدات السكنية بمنطقة عزبة المصرى التابعة لمركز ومدينة زفتى دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالى منطقة عزبة المصرى بمدينة زفتى، يفيد بنشوب حريق هائل داخل وحدة سكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة ، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 


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