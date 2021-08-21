الزوج يوضح حقيقة قتل زوجته بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ.. لايف

كفر الشيخ - محمد سليمان

أدلى المتهم بقتل زوجته بعشة بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ، "أ.ر.د.و"، وشهرته أحمد، 29 سنة، عاطل، ويقيم بقرية الشخلوبة، بمركز سيدى سالم، باعترافات تفصيلية، أمام ضباط مباحث كفر الشيخ، مؤكدا أنه ذهب مع زوجته المجنى عليها رفقة طفليهما، لقضاء بعض الوقت داخل شاطئ الزهراء بمصيف بلطيم.

وتابع قاتل زوجته، فى اعترافه أمام ضباط المباحث، أنه نشب شجار بينهما، قالت فيه المجنى عليها له، "إلى فى بطنى ده مش منك وأنا حامل من أحد غيرك" ليقوم بخنقها، ثم أتى بسكين، وقام بتفريغ أحشائها من أجل الانتقام منها، وعقب فراره من موقع الجريمة اتصل على السمسار من أجل وجود الأطفال بموقع الجريمة، وقام بتسليم نفسه، ليحرر ضباط المباحث محضر بذلك ويتم ترحيله إلى من مركز شرطة سيدى سالم، إلى مركز شرطة البرلس، لوقوع الحادث به.

كان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقياإخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بورود بلاغ من سمسار بوقوع حادث قتل بشاطئ الزهراء داخل شقة سكنيه يمتلكها.

انتقل مأمور مركز شرطة البرلس، رفقة الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، وقوة من المركز، ونقطة شرطة مصيف بلطيم، وتبين أن الجثة لـ أنغام.ع.ا.ا، 18 سنة ،وتقيم طرف زوجها بقرية الشخلوبة، فى مركز سيدى سالم، فيما كشفت المعاينة أن الجثة بها جرح طولى بعرض البطن، وكذلك آثار خنق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة، فيما جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.