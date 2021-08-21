اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل مستلزمات طبية فى سوهاج

السبت، 21 أغسطس 2021 05:06 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل مستلزمات طبية فى سوهاج السيطرة على حريق بمحل مستلزمات طبية
سوهاج _ محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمحل لبيع المستلزمات الطبية، بمحافظة سوهاج دون حدوث خسائر بشرية، وذلك بعد الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء بالأطقم الخاصة بهما.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة العمليات بالنجدة، يفيد بنشوب حريق بميدان الشبان داخل محل مستلزمات طبية، وتم الدفع بقوات الحماية للسيطرة.

على الفور انتقل اللواء أحمد عزيز، مساعد المدير، والمقدم أحمد صقر، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج والرائد شريف عبد المحسن معاون مباحث القسم، لمكان الحريق وتبين نشوب الحريق بمحل لبيع المستلزمات الطبية، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق دون حدوث خسائر بالأرواح.

تم فرض طوق أمنى وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى بالمحل، وتم إخطار الوحدة المحلية لحد شرق سوهاج لحصر التلفيات وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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