اليوم السابع
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التموين تبحث التعاون مع شركات سودانية فى صناعة اللحوم والزيوت

السبت، 21 أغسطس 2021 07:11 م
التموين تبحث التعاون مع شركات سودانية فى صناعة اللحوم والزيوت لحوم - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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عقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع ممثلى شركات سودانية لبحث التعاون فى صناعة اللحوم والزيوت، حيث أكد المصيلحي، أن الشراكة نتاج العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين وتعزيز التكامل الاقتصادى واستغلال الموارد الاقتصادية إضافة لكونها ستكون لها دوراً كبير في التسويق لصادرات البلدين وسد احتاجاتهما فى اى أسواق أخرى وتحقيق الأمن الغذائى من خلال تعزيز القيمه المضافة وإنشاء التحالفات الاستراتيجية تحت مظلة الشركة وزيادة التبادل التجارى بين البلدين فى مجال صناعة اللحوم والزيوت والسكر وصناعة الخميرة وصناعات السمسم وغيرها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.
 
وأضاف " المصيلحى" أن اجتماع اليوم تم في إطار الوقوف على آخر المستجدات والتطورات بالشركة وخطتها الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة لافتا الى أن الشركة سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أخري بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب من البلدين.
 
من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن مصر تساهم ب 60 % من رأس المال ، و أن التعاون مع الشركة السودانية يعود إلي عام 2014، مع إبرام أول عقد معها لتوريد اللحوم السوادني الطازجة مشيراً إلي أن الشركة  قد تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة مع إطلاق علامة تجارية جديدة ، إضافة إلي بيع اللحوم الطازجة داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.
 
من جانبه أكد الوفد السوداني الي ان التعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرين إلى الكيان الاقتصادي لهذه الشركة الجديدة سوف يكون له مردود اقتصادي بين البلدين، وفتح أفاق جديدة للاستثمار أيضا، مؤكدين ان الشركة التي تم تأسيسها لديهم قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة.
 
 

التموين

انتاج اللحوم

الزيوت

السودان

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