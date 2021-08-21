التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بإحدى الترع فى أبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بإحدى الترع في أبو النمرس، بعدما تبين من خلال التحريات والتقرير الطبى عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

وأشارت التحريات إلى أن الطفل عقب اختفائه بحث عنه أفراد أسرته، وفحصوا كاميرات المراقبة حتى توصلوا إلى تعرضه للغرق، حيث سقط بالترعة خلال لهوه وتمكنوا من انتشال جثته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم استلام جثته بعد إنهاء الإجراءات الازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد غرق طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، بإحدى الترع في أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن الطفل خلال لهوه سقط بالترعة وتعرض للغرق، وتم العثور على جثته وانتشالها، استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.