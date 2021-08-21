التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوط من الطابق الرابع فى الوراق

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها، عقب سقوطها من الطابق الرابع في الوراق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وذكر شهود عيان أن السيدة سقطت من أعلى، عقب علمها بوفاة شاب من أفراد أسرتها ولقيت مصرعها في الحال.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع في الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وذكر شهود عيان أن شابا من أفراد أسرة السيدة المتوفية لقى مصرعه غرقا خلال قضائه إجازة المصيف، وعقب علم زوجة عمه بخبر وفاته، تعرضت لصدمة وأصيبت بحالة من الحزن، وسقطت من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابساته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.