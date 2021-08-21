الأمن العام بلبنان: مستمرون فى عمليات مكافحة احتكار المحروقات

إيمان حنا

أكدت المديرية العامة للأمن العام اللبنانى استمرار عملياتها المتعلقة بمكافحة احتكار مادتي البنزين والمازوت ومنع بيعها في السوق السوداء، وقد نفذت المديرية العامة للأمن العام أمس دوريات عدة على مختلف الأراضي، شملت أكثر من 36 محطة وخزان محروقات، وألزمت المحطات المغلقة بالفتح وتعبئة الوقود للمواطنين بالسعر الرسمي، فيما ضبطت كميات مختلفة من هذه المحروقات في بعض المؤسسات والمحطات، وتمت معالجتها بناء على إشارة القضاء المختص.

وتوزعت هذه الكميات كالآتي،- في بلدة صريفا - قضاء صور: 33000 ليتر من مادة المازوت في خزانات إحدى المؤسسات، سحب منها 12000 ليتر وسلموا إلى البلدية بحسب السعر الرسمي.

وفي بلدة رياق - قضاء زحلة - حي السعيدة: 15000 ليتر من مادة المازوت في خزان مخصص للوقود تحت الأرض، بيع منها 12000 ليتر للأفران والبلديات ومولدات الاشتراك في منطقة رياق وضواحيها وأبقي على 3000 ليتر لصاحب الخزان وترك رهن التحقيق.

و في بلدة أنصار - قضاء النبطية: 3000 ليتر من مادة البنزين في خزانات محطة مدكو، تم تعبئة 1000 ليتر منها للمواطنين بالسعر الرسمي، فيما أبقي على 2000 ليتر في المحطة لصالح القوى الأمنية المتعاقدة مع شركة مدكو".