اعترافات متهم بسرقة شقة فى المعصرة: أراقب المكان جيدا قبل تنفيذ الجريمة

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة شاشة عرض وهاتف محمول من شقة في منطقة المعصرة، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، حيث قال إنه تخصص في سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد من عدم وجود أي بداخلها وسرق عدة شقق بهذا السلوب قبل القبض عليه فى المعصرة.

وأضاف المتهم أنه نفذ 3 وقائع سرقة من قبل بأسلوب "كسر الكالون"، مشيرا الى أنه تمكن فى أحر درائمه من سرقة "شاشة عرض وهاتف محمول من شقة في منطقة المعصرة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية في منطقة المعصرة ، وحرروا له محضرا بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بإكتشاف كسر كالون الشقة سكنه وسرقة (شاشة عرض - هاتف محمول من داخلها).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابه عدد (3) حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.