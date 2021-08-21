إخماد حريق داخل مخزن أحذية في العمرانية دون إصابات

كتب - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن أحذية بالطابق الأول، لعقار سكنى بمنطقة العمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية الإخماد دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أحذية بالطابق الأول بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية اخماد الحريق ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.