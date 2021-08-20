89 مليون جنيه صافي مشتريات العرب والأجانب بالبورصة المصرية في 5 جلسات

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع في شهر أغسطس، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.3%، والعرب على 6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 63.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 25.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.9%، وسجل العرب 6.9%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.2 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10808.7 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2908.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 0.62% ليغلق عند مستوى 3870.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.12% ليغلق عند مستوى 13099.19 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 3630.26 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 500 ملون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 715.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، ونزل رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 380.2 مليار جنيه إلى 376.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 136.5 مليار جنيه إلى 138.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.

بينما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 516.7 مليار جنيه إلى 514.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%.